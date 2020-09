Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi contro Lorella Cuccarini e Platinette: "Calpestano i diritti gay" (Di giovedì 24 settembre 2020) Tommaso Zorzi, durante la mattinata passata nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 5, ha inveito contro Lorella Cuccarini e Platinette perchè Calpestano i diritti dei gay. Tommaso Zorzi a ruota libera oggi su Lorella Cuccarini e Platinette nella casa del Grande Fratello Vip 5. E il nodo del contendere questa volta è serio: i diritti gay. Tommaso Zorzi è conosciuto per avere pochi peli sulla lingua, come ha dimostrato oggi nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 5 mentre i ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020), durante la mattinata passata nel giardino della casa delVip 5, ha inveitoperchèdei gay.a ruota libera oggi sunella casa delVip 5. E il nodo del contendere questa volta è serio: igay.è conosciuto per avere pochi peli sulla lingua, come ha dimostrato oggi nel giardino della casa delVip 5 mentre i ...

