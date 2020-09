GF Vip, Elisabetta Gregoraci e le confessioni su Flavio Briatore (Di giovedì 24 settembre 2020) Dentro la casa del Grande Fratello Elisabetta Gregoraci si sta aprendo ad intime confidenze con le nuove amiche conosciute nel reality ed ha raccontato dettagli inediti sul suo matrimonio e sull’ex marito Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci fidanzata di Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci aveva solo 24 anni quando si è fidanzata con Briatore, ma ha raccontato di essere sempre stata una ragazza senza grilli per la testa: “Avevo 24 anni quando mi sono messa con lui, ero una bambina…Ma io sono sempre stata inquadrata, le ca**ate non le ho fatte mai, nemmeno a 18 anni. Anche quando vivevo da sola a Roma, avevo solo 19 anni avrei potuto fare qualsiasi cosa, eppure non ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Dentro la casa del Grande Fratellosi sta aprendo ad intime confidenze con le nuove amiche conosciute nel reality ed ha raccontato dettagli inediti sul suo matrimonio e sull’ex maritofidanzata diaveva solo 24 anni quando si è fidanzata con, ma ha raccontato di essere sempre stata una ragazza senza grilli per la testa: “Avevo 24 anni quando mi sono messa con lui, ero una bambina…Ma io sono sempre stata inquadrata, le ca**ate non le ho fatte mai, nemmeno a 18 anni. Anche quando vivevo da sola a Roma, avevo solo 19 anni avrei potuto fare qualsiasi cosa, eppure non ...

