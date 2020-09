De Luca: "Obbligo di mascherine all'aperto in Campania" (Di giovedì 24 settembre 2020) In Campania scatta da oggi l’Obbligo di indossare la mascherina all’aperto. A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza.Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, “fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione”, viene disposto l’Obbligo di indossare la mascherina all’aperto.“Occorre - ha dichiarato De Luca - ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Inscatta da oggi l’di indossare la mascherina all’. A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il presidente della Regione, Vincenzo De, ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza.Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, “fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione”, viene disposto l’di indossare la mascherina all’.“Occorre - ha dichiarato De- ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo ...

stanzaselvaggia : Interessante come Toti e De Luca PRIMA si siano fatti rieleggere, DOPO abbiano deciso di ripristinare l’obbligo del… - fanpage : Da oggi obbligo di mascherina all’aperto in Campania tutto il giorno: ordinanza di De Luca - Adnkronos : ++#Campania, ordinanza #DeLuca: obbligo mascherina all'aperto++ - pancetta1234 : De Luca: Da oggi obbligo di mascherina all’aperto in Campania tutto il giorno - valerio_padula : RT @stanzaselvaggia: Interessante come Toti e De Luca PRIMA si siano fatti rieleggere, DOPO abbiano deciso di ripristinare l’obbligo delle… -

Mascherina obbligatoria in Campania anche all'aperto e durante l'intero arco della giornata "a prescindere dalla distanza interpersonale". Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal presidente della Regio ...

NAPOLI – A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza trasmessa in allegato, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza.

