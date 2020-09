Covid-19, il bollettino del 24 settembre: i numeri dell’epidemia (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, giovedì 24 settembre, comunicherà i dati dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 24 settembre, renderà noti i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia. IN AGGIORNAMENTO Covid-19, bollettino: i numeri del virus in Italia nella giornata di mercoledì … L'articolo Covid-19, il bollettino del 24 settembre: i numeri dell’epidemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, giovedì 24, comunicherà i dati dell’epidemia da-19 in Italia tramite. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 24, renderà noti idell’epidemia da coronavirus in Italia. IN AGGIORNAMENTO-19,: idel virus in Italia nella giornata di mercoledì … L'articolo-19, ildel 24: idell’epidemia proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Coronavirus oggi 24 settembre, bollettino Covid. Contagi a quota 100 in Emilia Roma il Resto del Carlino Emilia-Romagna, un decesso e 99 nuovi casi di covid

BOLOGNA - Sono 99 i casi di Coronavirus in Emilia-Romagna rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 11mila tamponi. Dei 99 casi, 56 erano asintomatici. Oltre la metà - 47 casi - sono relativi a p ...

Covid in Campania, torna a scendere la curva dei contagi: 195 in 24 ore

Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi regione Campania:195 positivi su 6.027 tamponi, per un totale di 11.102 positivi su 559.258 tamponi; nessuna vittima (il numero complessivo dei ...

BOLOGNA - Sono 99 i casi di Coronavirus in Emilia-Romagna rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 11mila tamponi. Dei 99 casi, 56 erano asintomatici. Oltre la metà - 47 casi - sono relativi a p ...