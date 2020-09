Conte si inginocchia a Macron | la Alan Kurdi sbarcherà i clandestini in Sardegna

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Ci risiamo, l’Italia si piega alla Francia e la nave, che stava facendo rotta per Marsiglia, sbarcherà il suo “prezioso carico” diin. Alla fine la Ong Sea Eye è riuscita nell’intento, a forza di stracciarsi le vesti e forte del rifiuto della Francia, che ha chiesto al governo giallofucsia di accollarsi l’ennesimo sbarco. Con 125a bordo, lasta navigando verso Arbatax, porto dellacentro-orientale (sulla costa che guarda all’Italia, quindi). Il comunicato della Ong “Le autorità italiane ci hanno contattato martedì a mezzanotte, dopo 5 giorni (!) per discutere l’ulteriore coordinamento e fornire ...

