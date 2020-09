C’è chi raccoglie le verifiche con le pinzette e chi le immerge nell’alcol. Io opterei per l’esorcismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Abbiamo appurato che i ragazzi non hanno la febbre, abbiamo fatto in modo che si mettessero la mascherina, sì, anche quella con gli elastici che fanno il giro della testa, abbiamo sanificato i banchi, igienizzato le biro e ci siamo accertati che i lunghi mesi in cameretta non li abbiano traumatizzati, ma al massimo resi più ciechi. A questo punto, nel breve tempo concessoci prima di finire di nuovo tutti in quarantena (massima solidarietà a chi ci è già), dopo aver spiegato un argomento nuovo, o ripassato due capitoli vecchi o dopo aver ripreso qualche concetto mal digerito con la didattica a distanza, toccherà pur affrontare la realtà e farle. Le verifiche. E qui, signore e signori, e fu sera e fu mattino. Ho già ascoltato di tutto e il contrario di tutto. Perché sì il digitale è bello, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Abbiamo appurato che i ragazzi non hanno la febbre, abbiamo fatto in modo che si mettessero la mascherina, sì, anche quella con gli elastici che fanno il giro della testa, abbiamo sanificato i banchi, igienizzato le biro e ci siamo accertati che i lunghi mesi in cameretta non li abbiano traumatizzati, ma al massimo resi più ciechi. A questo punto, nel breve tempo concessoci prima di finire di nuovo tutti in quarantena (massima solidarietà a chi ci è già), dopo aver spiegato un argomento nuovo, o ripassato due capitoli vecchi o dopo aver ripreso qualche concetto mal digerito con la didattica a distanza, toccherà pur affrontare la realtà e farle. Le. E qui, signore e signori, e fu sera e fu mattino. Ho già ascoltato di tutto e il contrario di tutto. Perché sì il digitale è bello, le ...

