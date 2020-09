Camici e mascherine, Fontana coinvolto ma non voleva lasciare traccia (Di giovedì 24 settembre 2020) C'è stato un "diffuso coinvolgimento di Fontana in ordine alla vicenda relativa alle mascherine e ai Camici accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti". Lo scrivono i pm di Milano nella richiesta di consegna dei cellulari agli indagati e ai principali protagonisti del caso della fornitura di Camici commissionata dalla Regione Lombardia alla Dama, azienda varesina di proprietà di Andrea Dini, cognato del governatore Attilio Fontana, e poi trasformata in donazione.Il provvedimento contiene anche il testo di un messaggio inviato il 16 febbraio da Dini alla sorella (nonché moglie di Fontana) Roberta: "Ordine Camici arrivato. Ho ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) C'è stato un "diffuso coinvolgimento diin ordine alla vicenda relativa allee aiaccompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare didel suo coinvolgimento mediante messaggi scritti". Lo scrivono i pm di Milano nella richiesta di consegna dei cellulari agli indagati e ai principali protagonisti del caso della fornitura dicommissionata dalla Regione Lombardia alla Dama, azienda varesina di proprietà di Andrea Dini, cognato del governatore Attilio, e poi trasformata in donazione.Il provvedimento contiene anche il testo di un messaggio inviato il 16 febbraio da Dini alla sorella (nonché moglie di) Roberta: "Ordinearrivato. Ho ...

Proseguono le indagini sul presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Secondo quanto riportato da LaPresse, infatti, la Guardia di finanza ha acquisito il contenuto dei cellulari di diverse ...

