Calciomercato – L’Inter cerca un sostituto di Skriniar | Milenkovic troppo caro | si torna a pensare a Smalling

Milenkovic o Smalling per il dopo Skriniar In attesa di capire quale sarà il destino di Milan Skriniar cercato dal Tottenham, l'Inter inizia a guardarsi intorno per trovare un suo sostituto e non farsi trovare impreparata in caso di cessione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i dirigenti nerazzurri non starebbero pensando solo a Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma anche a Chris Smalling del Manchester United, che nella passata stagione ha giocato con la Roma.

