Bielorussia: Ue, giuramento Lukashenko è illegittimo (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 24 SET - Il giuramento di Alexander Lukashenko "manca di qualsiasi legittimazione democratica" poichè l'Ue "non riconosce i risultati falsificati delle elezioni". E' quanto scrive ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 24 SET - Ildi Alexander"manca di qualsiasi legittimazione democratica" poichè l'Ue "non riconosce i risultati falsificati delle elezioni". E' quanto scrive ...

