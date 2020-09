Bari | il saluto di Decaro ai ragazzi che tornano a scuola | Sarà complicato | ma insieme ce la faremo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ai social affidato il messaggio che ha ricevuto centinaia di commenti con molte segnalazioni sui disagi e difficoltà soprattutto per la mancanza di insegnanti di sostegno

"Oggi a nome della città di Bari voglio salutare tutti i bambini e i ragazzi che con coraggio e allegria tornano tra i banchi di scuola". Esordisce così, in un post pubblicato sulla sua pagina Faceboo ...