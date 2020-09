Accorpamenti immobiliari in condominio | quando e come sono consentiti?

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Persi intende la fusione di più unità. Per le case si intende l’unione ad esempio di due appartamenti vicini, uno accanto all’altro, uno sopra all’altro. Glinei contesti condominialifattibili e possibili. Non si deve tener conto dell’opinione degli altri condomini ma solo avvisarli che, in assemblea, si prenderanno decisioni per due unità quindi due quote millesimali che diventano una. Se l’unione di due appartamenti richiede delle opere su parti comuni e sensibili, cosa che succede ad esempiosi decide di costruire una scala comunicante esterna, allora gli altri condomini devono essere avvisati perché si opera su una parte considerata non solo bene comune ma ...