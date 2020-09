Una new entry in Chicago PD per affrontare il tema della riforma della polizia dopo il caso Floyd (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il caso dell’uccisione di George Floyd e il massiccio movimento di proteste che ne è seguito avrà conseguenze importanti sulla rappresentazione – spesso stereotipata e di parte – delle forze dell’ordine statunitensi nelle serie tv: Chicago PD, ad esempio, affronterà direttamente il tema della riforma della polizia e della giustizia auspicata dal movimento Black Lives Matter e da numerose altre associazioni per i diritti umani e civili nella sua prossima stagione, l’ottava, attesa in autunno su NBC. Impossibile ignorare un movimento d’opinione che sta sconquassando gli Stati Uniti alla vigilia di una tornata elettorale per le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildell’uccisione di Georgee il massiccio movimento di proteste che ne è seguito avrà conseguenze importanti sulla rappresentazione – spesso stereotipata e di parte – delle forze dell’ordine statunitensi nelle serie tv:PD, ad esempio, affronterà direttamente ilgiustizia auspicata dal movimento Black Lives Matter e da numerose altre associazioni per i diritti umani e civili nella sua prossima stagione, l’ottava, attesa in autunno su NBC. Impossibile ignorare un movimento d’opinione che sta sconquassando gli Stati Uniti alla vigilia di una tornata elettorale per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Una new Usa, arrestato poliziotto di New York: "Una spia, controllava immigrati tibetani per la Cina" la Repubblica Dalle materie prime profitti record per le grandi banche

Si tratta tutto sommato di un business di nicchia, ma il risultato è una nota positiva in un periodo difficile per ... come la forte divaricazione dei prezzi tra Londra e New York, legata alla ...

La Cina s’impegna divenire carbon neutral prima del 2060

Ieri, nella sala riunioni semi vuota del Palazzo di vetro, a New York, presidenti e capi di stato hanno preso la parola dagli immensi schermi installati, dando via al primo dibattito virtuale ...

