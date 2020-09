Thiago Silva | «Leonardo provò a convincermi ma era troppo tardi…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 settembre 2020), difensore del Chelsea, si è presentato in conferenza stampa: queste le parole del centrale brasiliano, difensore del Chelsea, si è presentato in conferenza stampa. Queste le parole del neo acquisto dei Blues. «Durante la quarantenami propose di restare al PSG per altri due mesi e giocarmi la Champions League. Ho accettato senza problemi, si trattava di un obiettivo che ho seguito per anni con quel gruppo. Finita la Champions siamo tornati a Parigi e ho avuto una riunione con, mi chiese di rinnovare e restare al PSG. Ma io rifiutai, avevo già accettato l’offerta del Chelsea». Leggi su Calcionews24.com