Temptation Island | Speranza tradita | Alberto lo dice davanti a tutti…

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Come ogni anno, le coppie dici riservano sempre delle sorprese. Già nella prima puntata ne avevamo viste delle belle: il falò tra Amedeo e Sofia che, nonostante la conferma del tradimento da parte di lui e l’insicurezza del suo amore sono usciti insieme, un finale davvero inaspettato. Amedeo ha dichiarato, in un’intervista, di amare Sofia e che grazie a questa esperienza ha capito che le difficoltà vanno affrontate insieme. Inoltre, durante il falò ha realizzato di avere paura di perdere la sua fidanzata e quanto sia importante per lui. Alla fine della puntata altro colpo di scena, Gennaro ha richiesto il confronto con Anna. I due sono fidanzati da sei anni e stasera scopriremo se sono usciti insieme o separati.: altra doccia fredda per ...