Serena Grandi condannata a due anni di reclusione (Di mercoledì 23 settembre 2020) Carlo Lanna Tempi duri per Serena Grandi. condannata a due anni di carcere per il fallimento della sua società. L'indagine era iniziata nel 2014 Per un lungo periodo di tempo è stata una vera icona di sensualità, divisa tra cinema, tv e programmi di intrattenimento. E seppur è lontana dalle scene da molti anni, il mito di Serena Grandi è ancora impresso nella memoria di tutti. Ora però la sexy showgirl che è stata lanciata da Tinto Brass finisce in guai seri. È Il Resto del Carlino che ricostruisce quanto avvenuto di recente, portando alla luce una torbida storia di bancarotta in cui Serena Grandi, purtroppo, è stata l’indiscussa protagonista. Infatti ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Carlo Lanna Tempi duri pera duedi carcere per il fallimento della sua società. L'indagine era iniziata nel 2014 Per un lungo periodo di tempo è stata una vera icona di sensualità, divisa tra cinema, tv e programmi di intrattenimento. E seppur è lontana dalle scene da molti, il mito diè ancora impresso nella memoria di tutti. Ora però la sexy showgirl che è stata lanciata da Tinto Brass finisce in guai seri. È Il Resto del Carlino che ricostruisce quanto avvenuto di recente, portando alla luce una torbida storia di bancarotta in cui, purtroppo, è stata l’indiscussa protagonista. Infatti ...

salsaudade : SERENA GRANDI È STATA INCARCERATA, DEVE FARSI 2 ANNI E 2 MESI DI RECLUSIONE I- - infoitcultura : Serena Grandi condannata per il fallimento del suo ristorante: chiuse senza pagare i dipendenti - infoitcultura : Guai per Serena Grandi: condannata a due anni e due mesi per bancarotta - infoitcultura : ‘Gf Vip’, Serena Grandi condannata a due anni di reclusione: ecco perché - infoitcultura : Serena Grandi condannata a due anni di carcere per bancarotta -