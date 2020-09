Riforma pensioni | ultime | salta tavolo tra Governo e sindacati? Catalfo in quarantena

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Le ultimissime novità sulladelleal 23 settembre 2020 riguardano un dubbio che é lecito si stia insinuando in questeore, é da poco stata trasmessa una nota del dicastero che annuncia che il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Nunziasi é sottoposta in via precauzionale al regime di. Va dunque da sé che con buona probabilità l’incontro con ifissato per Venerdì 25 settembre, ove il fulcro del dibattito doveva essere proprio la futuraprevidenziale, non si farà e verrà rimandato a data da destinarsi. Vediamo i dettagli che fanno presupporre una tale direzione.2021, rinviato ...