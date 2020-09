Raimondo Todaro, come sta dopo l’operazione: il video con Milly Carlucci (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nelle scorse ore i fan di Ballando con le stelle hanno seguito con apprensione il caso abbiamo seguito la notizia che Raimondo Todaro è finito in ospedale. Milly Carlucci è andata a trovarlo in ospedale per vedere come stesse e per rassicurare il pubblico dello show di Rai 1 che lo vede al fianco di Elisa Isoardi. Milly Carlucci da Raimondo Todaro in ospedale “Guardate chi è venuta a trovarmi?“, dice Raimondo Todaro rivolto alla telecamera. Il ballerino si mostra piuttosto sorridente e spiritoso, nonostante l’operazione all’appendice appena subita e il ricovero in ospedale. I due inviano un video direttamente ad Alberto Matano che ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nelle scorse ore i fan di Ballando con le stelle hanno seguito con apprensione il caso abbiamo seguito la notizia cheè finito in ospedale.è andata a trovarlo in ospedale per vederestesse e per rassicurare il pubblico dello show di Rai 1 che lo vede al fianco di Elisa Isoardi.dain ospedale “Guardate chi è venuta a trovarmi?“, dicerivolto alla telecamera. Il ballerino si mostra piuttosto sorridente e spiritoso, nonostante l’operazione all’appendice appena subita e il ricovero in ospedale. I due inviano undirettamente ad Alberto Matano che ...

