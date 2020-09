Previsioni Meteo Toscana: peggioramento dal tardo pomeriggio di domani (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani molto nuvoloso sul nord-ovest con precipitazioni frequenti; poco nuvoloso con locali addensamenti altrove, dove non si escludono locali rovesci. peggioramento dal tardo pomeriggio a partire dalle zone di nord ovest. Venti: deboli da sud sud-ovest con rinforzi sulla costa. Mari: mossi o localmente molto mossi i bacini settentrionali. Temperature: in lieve aumento le massime sul centro-sud. Venerdì 25 nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali. Venti: moderati di Libeccio, localmente forti sulla costa e sui ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.molto nuvoloso sul nord-ovest con precipitazioni frequenti; poco nuvoloso con locali addensamenti altrove, dove non si escludono locali rovesci.dala partire dalle zone di nord ovest. Venti: deboli da sud sud-ovest con rinforzi sulla costa. Mari: mossi o localmente molto mossi i bacini settentrionali. Temperature: in lieve aumento le massime sul centro-sud. Venerdì 25 nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali. Venti: moderati di Libeccio, localmente forti sulla costa e sui ...

