Paul McCartney: "Guardo a John Lennon come fossi un fan" (Di mercoledì 23 settembre 2020) A quarant'anni di distanza dalla morte di John Lennon , avvenuta l'8 dicembre 1980, l'ex compagno di band Paul McCartney lo ricorda con affetto e "come fossi un fan". Le parole sono state pronunciate ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) A quarant'anni di distanza dalla morte di, avvenuta l'8 dicembre 1980, l'ex compagno di bandlo ricorda con affetto e "un fan". Le parole sono state pronunciate ...

VirginRadioIT : Paul McCartney festeggerà gli 80 anni di @johnlennon pubblicando un brano dei @thebeatles mai ascoltato prima… - momperiglia : RT @rockolpoprock: Paul McCartney ricorda il primo incontro con John Lennon - rockolpoprock : Paul McCartney ricorda il primo incontro con John Lennon - solospettacolo : Brani inediti Paul McCartney nella boutique della figlia Stella - Vivodisogniebas : Paul McCartney - 'Come On To Me (Lyric Video)' -