OnePlus 8T: confermato il display Fluid a 120Hz (Di mercoledì 23 settembre 2020) OnePlus ha confermato ufficialmente la presenza di un display Fluid a 120Hz su OnePlus 8T, in arrivo nelle prossime settimane OnePlus ha ancora una volta deciso di puntare molto sull’esperienza visiva nei propri smartphone con l’introduzione del display a 120Hz sul prossimo OnePlus 8T, garantendo agli utenti un display ultra-Fluido e con un’eccezionale precisione dei colori. Dopo aver lanciato per la prima volta un display curvo estremamente Fluido a 120Hz sul OnePlus 8 Pro lo scorso aprile, OnePlus espande ora la sua tecnologia all’avanguardia del display ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 settembre 2020)haufficialmente la presenza di unsu8T, in arrivo nelle prossime settimaneha ancora una volta deciso di puntare molto sull’esperienza visiva nei propri smartphone con l’introduzione delsul prossimo8T, garantendo agli utenti unultra-o e con un’eccezionale precisione dei colori. Dopo aver lanciato per la prima volta uncurvo estremamenteo asul8 Pro lo scorso aprile,espande ora la sua tecnologia all’avanguardia del...

PuntoCellulare : Il nuovo OnePlus 8T sarà lanciato il prossimo 14 ottobre, come il produttore ha confermato ieri, nel frattempo emer… - PuntoCellulare : OnePlus ha confermato la data del 14 ottobre per la presentazione del nuovo smartphone 8T, in linea con le indiscre… - infoitscienza : OnePlus 8T, confermato il lancio: potrebbe arrivare il 14 ottobre - Asgard_Hydra : OnePlus 8T, confermato il lancio: potrebbe arrivare il 14 ottobre - frankrai96 : #OnePlus 8T, confermato il lancio: potrebbe arrivare il 14 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus confermato OnePlus: confermato il servizio Xbox Game Pass Telefonino.net OnePlus 8T: confermato il display Fluid a 120Hz

OnePlus ha confermato ufficialmente la presenza di un display Fluid a 120Hz su OnePlus 8T, in arrivo nelle prossime settimane OnePlus ha ancora una volta deciso di puntare molto sull’esperienza visiva ...

OnePlus 8T sarà più caro di OnePlus 8: ecco i possibili prezzi

A poche ore dalla conferma ufficiale da parte di OnePlus dell’annuncio ufficiale del nuovo OnePlus 8T, su Twitter alcuni leaker hanno svelato quelli che potrebbero essere i prezzi del nuovo ...

OnePlus ha confermato ufficialmente la presenza di un display Fluid a 120Hz su OnePlus 8T, in arrivo nelle prossime settimane OnePlus ha ancora una volta deciso di puntare molto sull’esperienza visiva ...A poche ore dalla conferma ufficiale da parte di OnePlus dell’annuncio ufficiale del nuovo OnePlus 8T, su Twitter alcuni leaker hanno svelato quelli che potrebbero essere i prezzi del nuovo ...