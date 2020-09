Napoli Primavera, ufficializzato un rinforzo: arriva Guarino (2001) dal Rimini (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel giorno del debutto sulla panchina del Napoli Primavera di Emmanuel Cascione, impegnato nella sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli, viene ufficializzato l’arrivo di un rinforzo per gli azzurrini. Si tratta del difensore Oscar Guarino, classe 2001. Napoletano di nascita, il 19enne negli ultimi due anni ha giocato con le maglie di Cittadella, Cattolica San Marino e Rimini. A rendere noto il trasferimento all’ombra del Vesuvio è stata la società biancorossa che ha rilasciato il seguente comunicato: “Il Rimini FC rende noto di aver ceduto a titolo definitivo, alla Società Sportiva Napoli Calcio, il difensore Oscar Archimede Guarino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel giorno del debutto sulla panchina deldi Emmanuel Cascione, impegnato nella sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli, vienel’arrivo di unper gli azzurrini. Si tratta del difensore Oscar, classe. Napoletano di nascita, il 19enne negli ultimi due anni ha giocato con le maglie di Cittadella, Cattolica San Marino e. A rendere noto il trasferimento all’ombra del Vesuvio è stata la società biancorossa che ha rilasciato il seguente comunicato: “IlFC rende noto di aver ceduto a titolo definitivo, alla Società SportivaCalcio, il difensore Oscar Archimede...

figurinepanini : Nel match di domenica contro il Crotone Goran Pandev ha segnato per la sedicesima stagione in #SerieATIM. Arrivato… - cn1926it : UFFICIALE - Il #Napoli acquista #Guarino dal #Rimini: il comunicato - BabahKecret : Napoli U19 vs Ascoli U19 - Primavera Cup Trasmissione in diretta ??Click Here Link HD TV?? - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Napoli Primavera, arriva il difensore Guarino dal Rimi… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Tim Cup Primavera: Napoli-Ascoli, debutto ufficiale… -