Morata: “Per la Juve sono sempre pronto, questa è una famiglia” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Essere tornato alla Juventus è una sensazione bellissima per me, sono sempre stato legato alla Juventus”, queste le prime parole di Alvaro Morata, ritornato alla Juventus dopo l’avventura all’Atletico Madrid, ai canali del club ufficiale dove ha rilasciato la sua prima intervista. “sono felicissimo di essere qua e non vedo l’ora di allenarmi con i compagni. La mia prima avventura in bianconero è stata bellissima, sono convinto di essere migliore adesso. sono cresciuto sotto molti punti di vista, sarà un percorso bellissimo anche questa volta. sono sempre pronto per la Juventus, questo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Essere tornato allantus è una sensazione bellissima per me,stato legato allantus”, queste le prime parole di Alvaro, ritornato allantus dopo l’avventura all’Atletico Madrid, ai canali del club ufficiale dove ha rilasciato la sua prima intervista. “felicissimo di essere qua e non vedo l’ora di allenarmi con i compagni. La mia prima avventura in bianconero è stata bellissima,convinto di essere migliore adesso.cresciuto sotto molti punti di vista, sarà un percorso bellissimo anchevolta.per lantus, questo ...

brfootball : Morata: In Turin getting his Juventus medical Suarez: Deal to Atletico done, per @FabrizioRomano ?? - romeoagresti : Le cifre dell’operazione #Morata-#Juve: 10 milioni per il prestito del primo anno, 10 milioni (eventualmente) per i… - DiMarzio : #Morata torna alla @juventusfc: 9 milioni di prestito, diritto (non obbligo) di riscatto a 45M è possibilità di rin… - bobonemarino91 : @giovannibrenteg Analizziamo l operazione Morata:prestito 10M??più ingaggio del giocatore più diritto di riscatto a… - costantinobr : @RoJuventina Vampiro come Suarez,cosa vinciamo in più con Suarez? Pensi che se non abbiamo vinto la Champions con C… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata “Per DIRETTA STREAMING INTER SIVIGLIA – LIVE TV8 Giornal