Meteo Roma: previsioni per giovedì 24 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Meteo Roma: previsioni per giovedì 24 settembre Possibili temporali nelle ore mattutine, mentre al pomeriggio le piogge tenderanno ad attenuarsi fino ad esaurirsi completamente in serata. Maltempo nella notte. Temperature comprese tra +20°C e +27°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 24 settembre Tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse, temporali anche intensi sul viterbese e lungo la costa al mattino; instabilità diffusa anche nel pomeriggio su gran parte della regione. In serata il tempo tenderà a migliorare ad esclusione del settore costiero settentrionale e del viterbese che vedranno ancora possibili temporali. Maltempo nella notte.

