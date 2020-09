Lecce, l’arbitro De Santis ucciso in casa con la fidanzata: assassino ha agito a volto coperto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lecce, l’arbitro De Santis ucciso in casa con la fidanzata. A colpire è stato un uomo vestito di nero con guanti in pelle, passamontagna calato sul volto e uno zainetto di colore giallo. Si è dileguato lasciando i corpi delle vittime riversi sulle scale del condominio di via Montello, a Lecce, dove il 33enne viveva con la fidanzata di Eleonora Manta, di 30 anni. Proseguono a ritmo serrato le ricerche della persona che, ieri sera, sarebbe stata vista allontanarsi dal condominio di via Montello, a Lecce, dove sono stati trovati morti Daniele De Santis, 33 anni, arbitro di calcio e gestore di un Bed & Breakfast, ed Eleonora Manta, di 30 anni. Le prime risultanze delle indagini parlano di ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020), l’arbitro Deincon la. A colpire è stato un uomo vestito di nero con guanti in pelle, passamontagna calato sule uno zainetto di colore giallo. Si è dileguato lasciando i corpi delle vittime riversi sulle scale del condominio di via Montello, a, dove il 33enne viveva con ladi Eleonora Manta, di 30 anni. Proseguono a ritmo serrato le ricerche della persona che, ieri sera, sarebbe stata vista allontanarsi dal condominio di via Montello, a, dove sono stati trovati morti Daniele De, 33 anni, arbitro di calcio e gestore di un Bed & Breakfast, ed Eleonora Manta, di 30 anni. Le prime risultanze delle indagini parlano di ...

