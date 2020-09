Lecce, l’arbitro De Santis e la compagna conoscevano l’uomo che li ha uccisi. I testimoni hanno sentito urlare: «Andrea, no!» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si stringe il cerchio attorno al killer di via Montello a Lecce che ha ucciso a coltellate Daniele De Santis, 33 anni, arbitro di serie C, e la sua fidanzata Eleonora Manta, 30 anni. È sempre più concreta l’ipotesi che almeno la donna conoscesse il suo assassino al quale avrebbero anche aperto la porta dell’appartamento, stando a quanto raccontano diversi testimoni sentiti dai carabinieri. La sera in cui è avvenuto il delitto nel condominio dove i due progettavano di andare a convivere, Manta avrebbe urlato: «Andrea no, Andrea!», indicando probabilmente il nome dell’uomo che stava aggredendo la coppia. Secondo i testimoni, dal palazzo è stato visto uscire un uomo che indossava una felpa nera con il cappuccio in testa. Aveva anche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si stringe il cerchio attorno al killer di via Montello ache ha ucciso a coltellate Daniele De, 33 anni, arbitro di serie C, e la sua fidanzata Eleonora Manta, 30 anni. È sempre più concreta l’ipotesi che almeno la donna conoscesse il suo assassino al quale avrebbero anche aperto la porta dell’appartamento, stando a quanto raccontano diversisentiti dai carabinieri. La sera in cui è avvenuto il delitto nel condominio dove i due progettavano di andare a convivere, Manta avrebbe urlato: «no,!», indicando probabilmente il nome dell’uomo che stava aggredendo la coppia. Secondo i, dal palazzo è stato visto uscire un uomo che indossava una felpa nera con il cappuccio in testa. Aveva anche ...

