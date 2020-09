Le costole fratturate | la fuga in bagno La luna di miele a Roma finisce in dramma

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Avrebbe dovuto essere il viaggio da ricordare per tutta la vita, è finito indifinita in tragedia aper le botte subite dalla neo sposa da parte del marito. Una notte da incubo per la donna che è stata picchiata violentemente all'interno di una camera d'albergo nel quartiere Tuscolano della capitale, dove la coppia di sposini era arrivata da un paese in provincia di Verona per il viaggio di nozze. La neo sposa ha riportato la frattura di quattroed una tumefazione all'occhio sinistro, con una prognosi di 30 giorni. A scatenare la violenza dell'uomo sembra sia stato solo un banale litigio e l'aggressione è terminata grazie all'intervento degli agenti di polizia del commissariato Tuscolano. La donna per sfuggire alle violenze si è dovuta ...