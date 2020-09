L’allieva 3, in prima serata su Raiuno domenica 27 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Bello, colto, sensibile è saggio: Lino Guanciale è uno degli attori più desiderati dalle spettatrici italiane. Per la loro gioia, l’interprete di origini abruzzesi torna in Tv con la terza stagione de L’allieva. La fortunata serie, prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, si ripresenta sul piccolo schermo in prima serata su Raiuno domenica 27 settembre. «Che bello tornare tutti sul set» Mentre nella fiction il suo Claudio Conforti attraverserà tormentate vicissitudini sentimentali, Guanciale è un novello sposo davvero raggiante. Il fascinoso attore si racconta con la consueta generosità a Vero TV. Lino, che effetto ti ha fatto tornare sul set di una serie di così grande successo? «L’allieva è stata, sin da ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 23 settembre 2020) Bello, colto, sensibile è saggio: Lino Guanciale è uno degli attori più desiderati dalle spettatrici italiane. Per la loro gioia, l’interprete di origini abruzzesi torna in Tv con la terza stagione de L’allieva. La fortunata serie, prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, si ripresenta sul piccolo schermo insu27. «Che bello tornare tutti sul set» Mentre nella fiction il suo Claudio Conforti attraverserà tormentate vicissitudini sentimentali, Guanciale è un novello sposo davvero raggiante. Il fascinoso attore si racconta con la consueta generosità a Vero TV. Lino, che effetto ti ha fatto tornare sul set di una serie di così grande successo? «L’allieva è stata, sin da ...

