La pagina FB della Prova del cuoco diventa quella di E’ sempre mezzogiorno e la cosa non piace ai fans (Di mercoledì 23 settembre 2020) La pagina Fb della Prova del cuoco è seguita da oltre un milione di persone, cosa che probabilmente ha portato chi gestisce i social del nuovo programma di Antonella Clerici, a prendere una decisione che non tutti hanno accolto in modo sereno. La pagina della Prova del cuoco resta on line con il suo nome originario ma diventa quella di E’ sempre mezzogiorno. Visitando la pagina infatti si può vedere, come almeno per il momento, resti inalterato il nome della fanpage del programma mentre cambi solo il nome abbreviato. Cambiano anche la copertina che diventa quella con Antonella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020) LaFbdelè seguita da oltre un milione di persone,che probabilmente ha portato chi gestisce i social del nuovo programma di Antonella Clerici, a prendere una decisione che non tutti hanno accolto in modo sereno. Ladelresta on line con il suo nome originario madi E’. Visitando lainfatti si può vedere, come almeno per il momento, resti inalterato il nomefanpage del programma mentre cambi solo il nome abbreviato. Cambiano anche la copertina checon Antonella ...

M5S_Europa : Oggi alle ore 16 @beppe_grillo parteciperà a un incontro virtuale con #Sassoli, Presidente del @Europarl_IT, e Gunt… - lucianonobili : Sono davvero felice dell’adesione della consigliera Valeria Zancla ad @ItaliaViva: il più caloroso abbraccio di ben… - BR_Sprecher : Il 29.9, la #PresidenteCH @s_sommaruga incontra a Roma il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e… - N26_Support : @ManuelNatale Ciao Manuel, ci dispiace per il problema riscontrato. Per favore contatta il servizio clienti tramite… - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? | WARM UP Siamo live sulla nostra pagina facebook per il warm up della sfida Milano vs Monza. #delmontecoppa #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : pagina della La Brigata Maiella è una pagina straordinaria della storia patria: forzarla non rende un buon servizio alla… Il Fatto Quotidiano Borsa:Europa frena sul finale con Wall Street, a Milano (+0,18%) male le banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Dopo avere trascorso ampia parte della seduta in buon rialzo, sostenute dai dati sulla manifattura europea (sopra le stime l'indice Pmi europeo e tede ...

L’Alta Moda della stilista Eleonora Altamore al “ModArt e Premio Margutta 2020”

Tra essi figura il pregiatissimo abito e vero “fiore all’occhiello” della collezione adornato con 7mila perle ... premio_margutta(https://www.instagram.com/premio_margutta/) e sulla pagina facebook ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Dopo avere trascorso ampia parte della seduta in buon rialzo, sostenute dai dati sulla manifattura europea (sopra le stime l'indice Pmi europeo e tede ...Tra essi figura il pregiatissimo abito e vero “fiore all’occhiello” della collezione adornato con 7mila perle ... premio_margutta(https://www.instagram.com/premio_margutta/) e sulla pagina facebook ...