Juventus | Avv D’Onofrio | “Caso Recoba più grave di Suarez”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’inchiesta fatta partire dalla Guardia di Finanza riguardo l’esame di italiano di Luis Suarez ha fatto partire un caso mediatico. Molte testate hanno riportato eventuali implicazioni illecite dellain merito. Ma per far chiarezza sulla situazione &e; intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb l’avvocato Paco D’Onofrio, esperto in diritto sportivo e professore di diritto dello sport. L’avvocato ha escluso ogni possibile responsibilit&a; della, allo stato attuale delle cose. Anche in caso di organizzazione dell’esame del calciatore i bianconeri non incorrerebbero in illeciti: “Una responsabilit&a; sussiste se viene accertato un comportamento illecito, mentre la sola eventuale attivazione organizzativa non consente di configurare ...

ang7999lagoccia : RT @Mau_Romeo: C'è un noto direttore di una rete locale che, durante una sua trasmissione ha ripetutamente affermato che l'Avv. Turco sia p… - Filippo_KN75 : RT @uc_bautz: Peraltro l'Avv. Maria Turco, dello studio Chiusano (fondato da Vittorio Chiusano già presidente della Juventus dal 1990 al 20… - juv3ntin0vero : RT @Mau_Romeo: C'è un noto direttore di una rete locale che, durante una sua trasmissione ha ripetutamente affermato che l'Avv. Turco sia p… - LuigiTironel7 : RT @Mau_Romeo: C'è un noto direttore di una rete locale che, durante una sua trasmissione ha ripetutamente affermato che l'Avv. Turco sia p… - Marco_viscomi : RT @Mau_Romeo: C'è un noto direttore di una rete locale che, durante una sua trasmissione ha ripetutamente affermato che l'Avv. Turco sia p… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Avv

(CalcioNapoli1926.it) Allo stato attuale per me la Juventus non è assolutamente coinvolta e non è coinvolgibile sul profilo disciplinare. Ad esempio è come quando andiamo ad un ristorante e mangiamo ...Se è stato predisposto un sequestro dei dispositivi telefonici e informatici è per avere tutti gli elementi per confermare il capo di accusa oppure no. Juventus? Il tema è chi ha fatto cosa. Sul ...