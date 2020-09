Immigrazione, la Commissione Ue lancia un piano per superare il trattato di Dublino. Von der Leyen: “E’ una soluzione per ricostruire la fiducia tra Stati membri” (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Commissione europea ha presentato il “Nuovo patto sulle migrazioni e sull’asilo”, una serie di norme legislative che si pongono l’obiettivo di regolare la questione migratoria. “Sarà un patto che prenderà in considerazione tutte le tematiche: dai flussi alle richieste d’asilo, per finire con i rimpatri”, ha spiegato in conferenza stampa Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione e commissario per la Promozione dello stile di vita europeo. “Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione” ha detto, invece, la presidente della Commissione, Ursula ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laeuropea ha presentato il “Nuovo patto sulle migrazioni e sull’asilo”, una serie di norme legislative che si pongono l’obiettivo di regolare la questione migratoria. “Sarà un patto che prenderà in considerazione tutte le tematiche: dai flussi alle richieste d’asilo, per finire con i rimpatri”, ha spiegato in conferenza stampa Margaritis Schinas, vicepresidente dellae commissario per la Promozione dello stile di vita europeo. “Oggi proponiamo unaeuropea perlatramembri e per ripristinare ladei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione” ha detto, invece, la presidente della, Ursula ...

Internazionale : Cosa prevede, che valore ha, quali sono i punti critici e perché se ne discute di nuovo dopo l’incendio a Lesbo e i… - MPenikas : LN Immigrazione, la Commissione Ue lancia un piano per superare il trattato di Dublino. Von der Leyen: “E’ una solu… - veratto_A : RT @GiancarloDeRisi: Il nuovo piano Ue per i migranti. 'No ai ricollocamenti' ma solidarietà con l'Italia. Europa da schifo: ci fanno invad… - Amerigo_Rogas : RT @GiancarloDeRisi: Il nuovo piano Ue per i migranti. 'No ai ricollocamenti' ma solidarietà con l'Italia. Europa da schifo: ci fanno invad… - CBardelle : RT @GiancarloDeRisi: Il nuovo piano Ue per i migranti. 'No ai ricollocamenti' ma solidarietà con l'Italia. Europa da schifo: ci fanno invad… -