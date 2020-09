Green Meteo: su Rai Gulp arrivano le previsioni meteo per i ragazzi (Di mercoledì 23 settembre 2020) A partire da venerdì 25 settembre, su Rai Gulp, le previsioni del tempo saranno tutte per i giovani: arriva “Green meteo”, il programma, in onda sul canale 42 e condotto da Riccardo Cresci, interamente dedicato ai ragazzi. In un colorato studio virtuale di nuova generazione, saranno proposte al pubblico più giovane le previsioni del tempo per il weekend. Ma non solo. Alcuni esperti, provenienti da tre università (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi della Basilicata e Università degli Studi Roma Tre) racconteranno i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con lo scopo di guidare i ragazzi, veri protagonisti del futuro, verso un comportamento responsabile e di tutela del ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 settembre 2020) A partire da venerdì 25 settembre, su Rai, ledel tempo saranno tutte per i giovani: arriva “”, il programma, in onda sul canale 42 e condotto da Riccardo Cresci, interamente dedicato ai. In un colorato studio virtuale di nuova generazione, saranno proposte al pubblico più giovane ledel tempo per il weekend. Ma non solo. Alcuni esperti, provenienti da tre università (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi della Basilicata e Università degli Studi Roma Tre) racconteranno i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con lo scopo di guidare i, veri protagonisti del futuro, verso un comportamento responsabile e di tutela del ...

