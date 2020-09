Giulia De Lellis rivede Andrea Damante e i social impazziscono | «È per il bene di nostro figlio»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 23 settembre 2020)Denon stanno più insieme, ma assicurano di volersi moltoe che si vedono spesso. Un legame imprescindibile e rafforzato dalla presenza di quello che per loro è un. È la stessa influencer romana a considerarsi la mamma di Tommy, il piccolo amico a quattro zampe che è stato adottato da entrambi qualche mese fa. «Ora sta con la mamma, tra un po’ con il papà», scrivein una storia annunciando un incontro con il suo ex. Tanto è bastato per scatenare gli utenti dei. Il solito hastag ‘Damellis’ è finito in tendenza su Twitter, citato da tutti i fan della coppia, quelli che non si rassegnano alla fine della loro storia ...