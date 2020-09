"Già pronti per la morte di Bergoglio". Trame in Vaticano, Dagospia: una bomba sul Papa (Di mercoledì 23 settembre 2020) In Vaticano girano i coccodrilli di Papa Francesco. Fuori di gergo giornalistico: gli articoli celebrativi da pubblicare il giorno della morte del Pontefice. Dagospia lancia la bomba sulla Santa Sede con un indiscreto al fulmicotone: "Stando ai boatos d'Oltretevere, il gruppo di addetti alla comunicazione voluto da Papa Francesco starebbe pensando anche alla dipartita del capo". Bergoglio a dicembre compirà 84 anni e anche se appare in ottima forma la prudenza non è mai troppa, evidentemente. O forse anche a San Pietro regna in qualche caso la scaramanzia. Sta di fatto che, sussurra Dago, "la notizia nelle scorse settimane è arrivata fino all'orecchio del Papa", che "non avrebbe gradito per nulla" ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ingirano i coccodrilli diFrancesco. Fuori di gergo giornalistico: gli articoli celebrativi da pubblicare il giorno delladel Pontefice.lancia lasulla Santa Sede con un indiscreto al fulmicotone: "Stando ai boatos d'Oltretevere, il gruppo di addetti alla comunicazione voluto daFrancesco starebbe pensando anche alla dipartita del capo".a dicembre compirà 84 anni e anche se appare in ottima forma la prudenza non è mai troppa, evidentemente. O forse anche a San Pietro regna in qualche caso la scaramanzia. Sta di fatto che, sussurra Dago, "la notizia nelle scorse settimane è arrivata fino all'orecchio del", che "non avrebbe gradito per nulla" ...

Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Commisso tuona: 'Lasciatemi buttare giù il Franchi, non è il Colosseo'. #SportMediaset - RudyZoia : RT @Isabeau_148: La priorità ora non è l economia, ma fare subito ius culturae e puttanate varie, ma ci meritiamo tutto specialmente in alc… - homopapi : i'm a 'gi try' kinda person HAHAHAAHAHAAHAHa - Isabeau_148 : La priorità ora non è l economia, ma fare subito ius culturae e puttanate varie, ma ci meritiamo tutto specialmente… - Fairly_Usedd : @HonNonny @KingNasirXXX @EzelioraS @Cassbeatz19 @chuks_nadia @EnuguGod @charles_ogb_ @AkwubaCharles @Anowax @Urcchy… -

Ultime Notizie dalla rete : Già pronti Supplenze 2020/21 da GI: convocazione e presa di servizio, cosa sapere e tempistiche Scuolainforma Covid 19, ieri 1392 nuovi casi, 14 vittime e più tamponi

Sono 1.392 i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.350 di lunedì, ma in presenza di un forte aumento dei tamponi (87 mila 303). Le vittime sono 14 e le persone ricov ...

Certificati Turbo24 for trading: scalping long su AUDUSD +7,5%

A scopo didattico illustriamo l’utilizzo dei turbo24 di IG in una strategia che cerca di far leva su un potenziale swing rialzista nel breve periodo, classificandosi come operazione controtrend. È sta ...

Sono 1.392 i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.350 di lunedì, ma in presenza di un forte aumento dei tamponi (87 mila 303). Le vittime sono 14 e le persone ricov ...A scopo didattico illustriamo l’utilizzo dei turbo24 di IG in una strategia che cerca di far leva su un potenziale swing rialzista nel breve periodo, classificandosi come operazione controtrend. È sta ...