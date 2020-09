Covid-19, bollettino 23 settembre: 1640 contagi e 20 morti (Di mercoledì 23 settembre 2020) come annunciato proprio in questi istanti dalla Protezione Civile. Continua l’emergenza Covid-19 in Italia e, proprio in questi minuti, arrivano aggiornamenti… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) come annunciato proprio in questi istanti dalla Protezione Civile. Continua l’emergenza-19 in Italia e, proprio in questi minuti, arrivano aggiornamenti… L'articolo proviene da .

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di #coronavirus in #Italia - TgrRaiPuglia : 89 casi positivi su 4014 test per l'infezione da Covid-19. 2 decessi - TGR Puglia - vin83295924 : Coronavirus: nelle ultime 24 ore 1.640 nuovi casi in Italia con 20 decessi e 995 guariti - gio69794681 : @azangrillo bollettino per chi finalmente tace!più5 in terapia intensiva. In totale 244 in terapia intensiva. 20 mo… - FatimaCurzio : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di #coronavirus in #Italia -