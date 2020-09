Corsa contro il tempo in Australia: altre 200 balene spiaggiate in Tasmania, sono quasi 500 (Di mercoledì 23 settembre 2020) altre 200 balene sono rimaste bloccate a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale della Tasmania, facendo salire a 470 il numero degli esemplari arenatisi in zona questa settimana. Centinaia di cetacei sono morti nonostante gli sforzi per salvarli. Nic Deka, manager del Parks and Wildlife Service, ha riferito che la maggior parte delle balene di questo secondo gruppo, scoperto questa mattina da un equipaggio di sorveglianza aerea, era già senza vita. I soccorritori (tra cui ambientalisti, volontari qualificati e dipendenti degli allevamenti ittici locali) stanno ora concentrando i loro sforzi sul primo gruppo, tra i quali vi sarebbero molti sopravvissuti, in quanto parzialmente sommersi dall’acqua. La scoperta di altre 200 balene ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020)200rimaste bloccate a Macquarie Harbour, sulla costa occidentale della, facendo salire a 470 il numero degli esemplari arenatisi in zona questa settimana. Centinaia di cetaceimorti nonostante gli sforzi per salvarli. Nic Deka, manager del Parks and Wildlife Service, ha riferito che la maggior parte delledi questo secondo gruppo, scoperto questa mattina da un equipaggio di sorveglianza aerea, era già senza vita. I soccorritori (tra cui ambientalisti, volontari qualificati e dipendenti degli allevamenti ittici locali) stanno ora concentrando i loro sforzi sul primo gruppo, tra i quali vi sarebbero molti sopravvissuti, in quanto parzialmente sommersi dall’acqua. La scoperta di200...

Corriere : Centinaia di balene spiaggiate in una baia: corsa contro il tempo per salvarle, già 90 sono morte - SkyTG24 : Tasmania, circa 70 balene spiaggiate in una baia. Corsa contro il tempo per aiutarle - Tg1Raiofficial : Corsa contro il tempo in #Australia per salvare decine di piccole #balene arenate sulle coste della #Tasmania. Alme… - LaStampa : Dal disagio di Dzeko ai dubbi sul tecnico: anche Sarri e Rangnick in corsa. Le sfide contro Juve e Udinese e gli u… - Maria04284635 : RT @Corriere: Centinaia di balene pilota spiaggiate in una baia: corsa per salvarle, già 90 sono morte -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa contro Anche l'azienda locale in corsa contro le malattie pediatriche RovigoInDiretta.it Si riaprono i giochi per un posto in giunta. Gli assessori a rischio e la nuova «squadra»

Ma è ben convinto che un tagliando vada fatto, anche perché dopo cinque anni di conduzione solipsista — tollerata molto poco, come documentato dalla insidiosa fronda organizzata contro di lui ...

Ladro di autoradio pizzicato in corso Italia a Taranto

Erano le 9.30 circa del matti­no, quando la centrale operativa della Questura ha segnalato alle pattuglie sul territorio la pre­senza di una persona sospetta che stava armeggiando vicino ad alcune ...

Ma è ben convinto che un tagliando vada fatto, anche perché dopo cinque anni di conduzione solipsista — tollerata molto poco, come documentato dalla insidiosa fronda organizzata contro di lui ...Erano le 9.30 circa del matti­no, quando la centrale operativa della Questura ha segnalato alle pattuglie sul territorio la pre­senza di una persona sospetta che stava armeggiando vicino ad alcune ...