“Ciontoli non poteva immaginare…” Omicidio Vannini | è emerso durante il processo bis

Antonio Ciontoli "ha commesso sicuramente una cosa gravissima ma non voleva che Marco Vannini morisse, per questo non può essere condannato per Omicidio volontario". Lo ha detto l'avvocato Andrea Miroli, al processo di appello bis sulla morte di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Il difensore ha chiesto di ripristinare la condanna a 5 anni di reclusione nei confronti del sottufficiale della Marina Militare per Omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente. "Se si fosse confrontato con l'evento morte non avrebbe agito così come poi ha fatto. Trovarsi in una situazione di rischio e cercare di gestirla non significa accettare l'evento ...

redazioneiene : +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ - stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - Micaelapittera : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: “Antonio Ciontoli non voleva la sua morte”. Al processo d'appello bis l'avvocato Miroli chiede per lui… - CesareAleardi : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: “Antonio Ciontoli non voleva la sua morte”. Al processo d'appello bis l'avvocato Miroli chiede per lui… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Caso Vannini, il legale di Ciontoli in aula: «Non voleva uccidere Marco» -

