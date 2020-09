"Buzzi ci ha chiesto soldi". Formigli svela la verità sul forfait a Piazza pulita (Di mercoledì 23 settembre 2020) Salvatore Buzzi avrebbe chiesto soldi per la sua partecipazione alla puntata di domani di Piazza pulita e per questo La7 avrebbe deciso di cancellare la partecipazione dal programma del principale protagonista dell'inchiesta Mafia Capitale. A svelarlo è Corrado Formigli in un post su Facebook. "Come avevo anticipato in diverse interviste alla vigilia della nuova stagione - scrive Formigli - Salvatore Buzzi sarebbe dovuto essere ospite di Piazzapulita. Lo avrei intervistato a tutto campo sui crimini per i quali è stato condannato e sul sistema corruttivo di cui lui e Carminati facevano parte". Poi, però, è cambiato qualcosa: "Buzzi, parlando ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Salvatoreavrebbeper la sua partecipazione alla puntata di domani die per questo La7 avrebbe deciso di cancellare la partecipazione dal programma del principale protagonista dell'inchiesta Mafia Capitale. Arlo è Corradoin un post su Facebook. "Come avevo anticipato in diverse interviste alla vigilia della nuova stagione - scrive- Salvatoresarebbe dovuto essere ospite di. Lo avrei intervistato a tutto campo sui crimini per i quali è stato condannato e sul sistema corruttivo di cui lui e Carminati facevano parte". Poi, però, è cambiato qualcosa: ", parlando ...

Adnkronos : Formigli: 'Buzzi ha chiesto cachet sostanzioso, per questo non lo vedrete' - corradoformigli : Buzzi, parlando direttamente con me, aveva garantito la sua presenza. Successivamente ha però chiesto un cachet sos… - Melito562 : - PiazzapulitaLA7 : RT @Adnkronos: Formigli: 'Buzzi ha chiesto cachet sostanzioso, per questo non lo vedrete' - paspro2 : Mondo di Mezzo, salta l’intervista di Salvatore Buzzi a Piazzapulita. Formigli: “Ha chiesto di essere pagato”… -