Bellanova, regionali choc: nella sua città ha preso lo 0,6%. E dire che Renzi puntava su di lei (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – “Se il Pd perde in Puglia è per avere candidato Emiliano. Se avessimo candidato Bellanova, avremmo vinto a mani basse e avremmo tutta un’altra storia”. Così, lo scorso 11 settembre, Matteo Renzi profetizzò la sconfitta del Pd in Puglia. Come è andata finire lo sappiamo tutti, Emiliano è stato confermato presidente della Puglia e Italia Viva ha centrato uno strabiliante 1,08%. Scongiurato lo zero virgola insomma, anzi a dirla tutta la coalizione che sosteneva il candidato Renziano Ivan Scalfarotto ha raggiunto un prestigioso 1,6%. Tutto chiaro e già noto, penserete, ma Renzi puntava tutto su Teresa Bellanova come candidata al posto di Michele Emiliano, in quel caso forse le cose sarebbero andate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – “Se il Pd perde in Puglia è per avere candidato Emiliano. Se avessimo candidato, avremmo vinto a mani basse e avremmo tutta un’altra storia”. Così, lo scorso 11 settembre, Matteoprofetizzò la sconfitta del Pd in Puglia. Come è andata finire lo sappiamo tutti, Emiliano è stato confermato presidente della Puglia e Italia Viva ha centrato uno strabiliante 1,08%. Scongiurato lo zero virgola insomma, anzi a dirla tutta la coalizione che sosteneva il candidatoano Ivan Scalfarotto ha raggiunto un prestigioso 1,6%. Tutto chiaro e già noto, penserete, matutto su Teresacome candidata al posto di Michele Emiliano, in quel caso forse le cose sarebbero andate ...

Ultime Notizie dalla rete : Bellanova regionali Bellanova, regionali choc: nella sua città ha preso lo 0,6%. E dire che Renzi puntava su di lei Il Primato Nazionale Uva, al banco della Gdo prezzi in altalena, ma compensi da fame per gli agricoltori

“E’ un problema che, recentemente, ha messo in evidenza anche il ministro Teresa Bellanova”, ha spiegato Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani. “Se alle imprese agricole ...

Cia Puglia: “Uva, al banco prezzi in altalena ma compensi da fame agli agricoltori”

BARI - Un prezzo altissimo per i consumatori, uno sempre più al ribasso per i produttori: l’uva da tavola sui banchi della Grande Distribuzione Organizzata a volte costa un occhio della testa, ma agli ...

