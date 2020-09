Adua Del Vesco terrorizzata al GF Vip | chi è Lucifero e la sua “setta”

davidemaggio : Barbara D'Urso conferma le rivelazioni di Morra e Del Vesco al GF VIP ma si rifiuta di fare i nomi. Ora si indaghi! - GrandeFratello : Lei parte così... scialla! Adua Del Vesco si prepara a vivere l'esperienza al #GFVIP con un 'piccolo' imprevisto. - MarioManca : - Bastava solo la mano. Credo che Adua Del Vesco ci darà soddisfazioni. #gfvip - Iperborea_ : Vanessa Gravina è un'attrice, che ha recitato con Adua e Massimiliano in alcune fiction Mediaset. Attualmente è imp… - iMessinesi : Facciamo il tifo al GF20 per la nostra concittadina la messinese Rosalinda Cannavo - Adua Del Vesco. -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del

Nuove rivelazioni bomba di Adua Del Secco al Grande Fratello Vip. Mentre stava prendendo il caffè con Massimiliano Morra in cucina, l’attrice è ritornata sul caso della setta e sulla morte di Teodosio ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...