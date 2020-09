Addio Angelica | promessa della pallavolo | la 18enne muore in pochi mesi per tumore al cervello

(Di mercoledì 23 settembre 2020)Abate aveva solo 18 anni. Era una giocatrice dimolto promettente, con una carriera e una vita davanti. Ma questo futuro radioso le è stato portato via da un destino beffardo. Un ...

coccinella53 : RT @CiaoKarol: Addio ad Angelica Abate, morta a 18 anni. Era una promessa della pallavolo.: Angelica Abate si è spenta: aveva tutta la vita… - topo1966 : RT @CiaoKarol: Addio ad Angelica Abate, morta a 18 anni. Era una promessa della pallavolo.: Angelica Abate si è spenta: aveva tutta la vita… - zazoomblog : Addio Angelica promessa della pallavolo: la 18enne ha perso la partita contro un tumore al cervello - #Addio… - daniele19921 : RT @CiaoKarol: Addio ad Angelica Abate, morta a 18 anni. Era una promessa della pallavolo.: Angelica Abate si è spenta: aveva tutta la vita… - redellerose : RT @CiaoKarol: Addio ad Angelica Abate, morta a 18 anni. Era una promessa della pallavolo.: Angelica Abate si è spenta: aveva tutta la vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Angelica

Aveva scoperto di essere malata a febbraio: poco prima che l’Italia fosse travolta dall’emergenza Coronavirus dei forti mal di testa avevano attanagliato la giovane pallavolista, che era stata sottopo ...Erano stati raccolti 100mila euro per farla operare: Angelica muore a 18 per un tumore al cervello Angelica Abate, promessa della pallavolo, si è spenta nella sua abitazione di Roccalumera, in Sicilia ...