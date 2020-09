YouTube mette nuovi limiti per i video vietati ai minori

Leggi su wired

(Di martedì 22 settembre 2020) Un bug dell’url perdi saltare le pubblicità didà un giro di vite ai contenuti che reputaai. La piattaformautilizzerà il machin learning per identificare i filmati la cui visione non è consigliata ai più piccini. Compreso il filone delle sfide pericolose, come la Tide-pod challenge, la Birdbox challenge o la pericolosissima Skullbreaker challenge, per il fattore emulativo che scatenano nei più piccoli. L’utilizzo di algoritmi ad apprendimento automatico servirà per la rilevazione dei contenuti da sottoporre a revisione. In questo modopotrà sviluppare e adattare la sua tecnologia in modo da applicare automaticamente idi ...