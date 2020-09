Violenza sessuale ai danni di due bimbe di 10 e 14 anni: 10 anni per un 70enne che aveva filmato gli abusi (Di martedì 22 settembre 2020) E’ una vicenda letteralmente agghiacciante, quella che proviene da Palermo. Un uomo di 70 anni avrebbe ripetutamente violentato le figlie di due cari amici di famiglia, rispettivamente di 10 e i 14 anni. Non solo: l’uomo le avrebbe anche fotografate e filmate mentre ne avrebbe abusato. Una vicenda terribile, riportata dall’edizione palermitana di Today, che … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 22 settembre 2020) E’ una vicenda letteralmente agghiacciante, quella che proviene da Palermo. Un uomo di 70avrebbe ripetutamente violentato le figlie di due cari amici di famiglia, rispettivamente di 10 e i 14. Non solo: l’uomo le avrebbe anche fotografate e filmate mentre ne avrebbe abusato. Una vicenda terribile, riportata dall’edizione palermitana di Today, che … L'articolo NewNotizie.it.

