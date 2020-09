«Un blocco sociale si è rotto | ma non lo abbiamo capito in tempo»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La notte è buia nelle Marche: la destra di Francesco Acquaroli ha trionfato alle elezioni regionali in maniera netta (12 i punti di vantaggio su Maurizio Mangialardi del Pd: 49,1% a 37,2%). Per il centrosinistra comincia così una cavalcata nel deserto inedita, con una classe dirigente abituata a stare in amministrazione che si troverà ad avere a che fare con le trincee dell'opposizione. Una sfida non facile né scontata. Malgrado tutto, i segnali però non sono solo negativi: il Pd …