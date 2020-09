Ultime Notizie Roma del 22-09-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio vince il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari le regionali finiscono con un tre a tre Fra centro-destra e centro-sinistra il governo può tirare un sospiro di sollievo la maggioranza blindata puntellare la celeste della consultazione referendaria dimenticato con forza da Movimento 5 Stelle il centro-sinistra guida PD sorride per la conferma non scontata di Michele Emiliano in Puglia e per le lezioni di Eugenio Giani in Toscana alla vigilia del voto ho dato testa a testa con la regista Ceccardi su cui Salvini in puntava per dare una spallata all’esecutivo tentativo fallito come quello di qualche mese fa in Emilia il centrodestra Conquista le marche Feudo rosso con il meno acquaroli Plebiscito per Zaia in veneto de Luca in campagna Toti Liguria ...