Tommaso Zorzi, lo sfogo sul padre: “Non mi abbraccia da 8 anni” (Di martedì 22 settembre 2020) Tommaso Zorzi ha deciso di raccontare la verità riguardo un aspetto molto delicato della sua vita privata: il rapporto con suo padre. Lo ha fatto all’interno della casa del GF Vip, in un momento di intima confidenza con Pier Paolo ed Enock, mentre commentavano l’incontro tra Guenda e Amedeo Goria. L’influencer ha spiegato di non aver mai potuto contare sulla figura genitoriale maschile. «Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto», ha raccontato il ragazzo. «Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle», ha poi aggiunto. Le parole di Tommaso Zorzi La costante assenza del ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 settembre 2020)ha deciso di raccontare la verità riguardo un aspetto molto delicato della sua vita privata: il rapporto con suo. Lo ha fatto all’interno della casa del GF Vip, in un momento di intima confidenza con Pier Paolo ed Enock, mentre commentavano l’incontro tra Guenda e Amedeo Goria. L’influencer ha spiegato di non aver mai potuto contare sulla figura genitoriale maschile. «Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto», ha raccontato il ragazzo. «Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle», ha poi aggiunto. Le parole diLa costante assenza del ...

