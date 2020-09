“Suarez non coniuga i verbi, parla all’infinito. Ma guadagna 10 milioni e deve essere promosso” (Di martedì 22 settembre 2020) Suarez “non coniuga i verbi, parla all’infinito…”. Ma ha uno stipendio da 10 milioni, e deve passare l’esame”. Le prime intercettazioni che trapelano sulla “truffa” dell’esame di italiano dell’attaccante del Barcellona per ottenere la cittadinanza sono meravigliose. Tratteggiano la perfezione della farsa. Tra le frasi intercettate dagli inquirenti, si legge sulla Gazzetta dello Sport, si avverte la preoccupazione per l’impossibilità di promuovere uno che non “parla all’infinito”. Ma visto che è ricco (“guadagna 10 milioni”) allora si è organizzata la cosa in maniera che sapesse prima gli argomenti della conversazione: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Suarez “nonall’infinito…”. Ma ha uno stipendio da 10, epassare l’esame”. Le prime intercettazioni che trapelano sulla “truffa” dell’esame di italiano dell’attaccante del Barcellona per ottenere la cittadinanza sono meravigliose. Tratteggiano la perfezione della farsa. Tra le frasi intercettate dagli inquirenti, si legge sulla Gazzetta dello Sport, si avverte la preoccupazione per l’impossibilità di promuovere uno che non “all’infinito”. Ma visto che è ricco (“10”) allora si è organizzata la cosa in maniera che sapesse prima gli argomenti della conversazione: ...

ZZiliani : Concludendo. De Laurentiis manda a picco i piani della Juve e perde 25 milioni (ma può ancora vendere Milik all’est… - tancredipalmeri : BOMBA! Il presidente del Barcellona Bartomeu ha personalmente bloccato il passaggio di Suarez all’Atletico! Adesso… - forumJuventus : Paratici a Sky ?? “Non c’è una situazione Dzeko o altro, abbiamo le idee chiare sull’attaccante e ci muoviamo in t… - ivanzamoranobam : RT @sportface2016: +++Una intercettazione telefonica contenuta nel decreto di sequestro: 'Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milion… - iClaude_81 : Una vergogna per la mia città, ma onestamente la cosa non mi stupisce affatto. #Suarez -

Ultime Notizie dalla rete : “Suarez non 'A scuatra oramaje è ttutta cu Gattuo i 'e frutte se vedono. 'Ncarraje pure tutt''e cagne IlNapolista