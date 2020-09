Referendum, all'80% il Sì degli italiani all'estero (Di martedì 22 settembre 2020) Gli italiani all’estero non sono arrabbiati per i minori seggi che verranno loro riservati alla Camera e al Senato con questa riforma costituzionale. Lo spoglio è ultimato e circa l′80% degli italiani all’estero ha votato Sì al Referendum. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Gliall’non sono arrabbiati per i minori seggi che verranno loro riservati alla Camera e al Senato con questa riforma costituzionale. Lo spoglio è ultimato e circa l′80%all’ha votato; al

Ultime Notizie dalla rete : Referendum all Referendum, i risultati definitivi: il Sì sfiora il 70%. La diretta Fanpage.it Misterbianco, padre e figlia all'ufficio elettorale e al seggio anche se in quarantena

Si tratta di un dipendente del Comune e della figlia, presidente di seggio elettorale per il Referendum, che hanno disatteso la comunicazione di quarantena domiciliare ricevuta dopo contatto con paren ...

Elezioni, seggi aperti fino alle 15: ieri alle 23 affluenza per il referendum al 39,38%

Seggi riaperti questa mattina alle 7, e fino alle 15, per il referendum sul taglio dei Parlamentari, le suppletive per il Senato in 2 collegi di Veneto e Sardegna, elezioni regionali e amministrative.

