Parlamento illegittimo? Una “scemata”. Il Sì lo rafforza e avvia le nuove riforme (Di martedì 22 settembre 2020) Il 70% dei cittadini ha detto sì al taglio dei parlamentari. Tra il 20 e il 21 settembre gli italiani si sono espressi sul quesito referendario per la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Carta costituzionale. Il Sì, nonostante una campagna monotematica dei giornali, quasi tutti schierati per la bocciatura della riforma, ha ricevuto quasi 10 milioni di voti in più rispetto al No. Adesso, chi sperava nel naufragio del referendum, sostiene che questo Parlamento, nella sua attuale composizione, non sia più legittimo a seguito della vittoria del Sì. Insomma, col No sarebbe caduto il governo, col Sì invece… deve cadere il governo lo stesso. Pazienza. Forse chi ha usato il voto, politicizzandolo contro il governo, è rimasto deluso. Il No, secondo osservatori e politici, doveva rappresentare un segnale a esecutivo e ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 22 settembre 2020) Il 70% dei cittadini ha detto sì al taglio dei parlamentari. Tra il 20 e il 21 settembre gli italiani si sono espressi sul quesito referendario per la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Carta costituzionale. Il Sì, nonostante una campagna monotematica dei giornali, quasi tutti schierati per la bocciatura della riforma, ha ricevuto quasi 10 milioni di voti in più rispetto al No. Adesso, chi sperava nel naufragio del referendum, sostiene che questo, nella sua attuale composizione, non sia più legittimo a seguito della vittoria del Sì. Insomma, col No sarebbe caduto il governo, col Sì invece… deve cadere il governo lo stesso. Pazienza. Forse chi ha usato il voto, politicizzandolo contro il governo, è rimasto deluso. Il No, secondo osservatori e politici, doveva rappresentare un segnale a esecutivo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento illegittimo Referendum, vince il «sì» con il 70%. L’ultima mossa della Lega: «Dopo questo risultato, il Parlamento è illegittimo: bisogna andare al voto» Open Referendum: esultano Di Maio e Zingaretti

Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. Lo ...

Referendum, Lega: "Sì boccia questo Parlamento, non può eleggere capo Stato"

La parola d'ordine, appare subito chiaro, per i leghisti è quella di ritenere ormai illegittimo l'attuale parlamento, 'bocciato' dal voto popolare. Il primo a far diventare il sì al taglio dei ...

