Ora Toti vuole l' autonomia anche per la Liguria

AGI - "L'autonomia è il tema da domani mattina, credo sia ormai ineludibile e, se questo governo e questo parlamento hanno senso della realtà dopo questi risultati, apriranno immediatamente il negoziato per arrivare all'autonomia, cogliendo anche l'occasione di riforme costituzionali magari piu' impegnative, se la legislatura andrà avanti". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, incontrando la stampa dopo la rielezione. "Spero che tutti siano sufficientemente ragionevoli da fare questa analisi" ha sottolineato Toti "Mi pare che anche Dario Franceschini abbia aperto a questa suggestione". "La principale coalizione avversaria non raggiunge il 40%, in assoluto credo sia il peggiore risultato dei nostri ..."

