Opel Mokka - In Italia con prezzi a partire da 22.200 euro (Di martedì 22 settembre 2020) La Opel ha ufficialmente aperto gli ordini in concessionaria per la nuova Mokka, in consegna a partire dallinizio del 2021. Disponibile da subito anche nella variante elettrica Mokka-e, la Suv compatta tedesca è a listino a partire da 22.200 euro nelle versioni termiche e da 34.000 euro in quelle a emissioni zero. I prezzi e gli allestimenti nel dettaglio non sono ancora stati comunicati.Fino a 324 km a batteria. Nel caso della Mokka-e, grazie agli incentivi il prezzo può scendere fino a 23.000 euro, se si ha unauto da rottamare (27.500 euro senza demolizione). La sport utility elettrica è spinta da un powertrain da 136 CV e 260 Nm e monta una batteria da 50 kWh con otto anni di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 settembre 2020) Laha ufficialmente aperto gli ordini in concessionaria per la nuova, in consegna adallinizio del 2021. Disponibile da subito anche nella variante elettrica-e, la Suv compatta tedesca è a listino ada 22.200nelle versioni termiche e da 34.000in quelle a emissioni zero. Ie gli allestimenti nel dettaglio non sono ancora stati comunicati.Fino a 324 km a batteria. Nel caso della-e, grazie agli incentivi il prezzo può scendere fino a 23.000, se si ha unauto da rottamare (27.500senza demolizione). La sport utility elettrica è spinta da un powertrain da 136 CV e 260 Nm e monta una batteria da 50 kWh con otto anni di ...

